В Украину на один день придет настоящая весна, потеплеет до +16
24-го февраля в Украину придет ощутимое потепление: в течение дня температура воздуха составит 8-13 градусов тепла.
В Одессе, Николаеве, Херсоне до +14, в Крыму - до +16 градусов, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Это - день, когда впервые совершенно четко понимаешь, что зиму удалось побороть и прекрасная весна уже в пути, просто где-то в нескольких неделях пудрит носик", - говорится в ее прогнозе.
Тепло будет даже на севере - Житомир, Киев, Чернигов, до +8+12 градусов, обещает Диденко.
В Украину идет потепление, но с осадками и порывистым ветром
В Запорожье, Днепре, Черкассах, Виннице ожидается +10+12. В Луцке, Ровно, Ужгороде и Львове +7+10. Кроме того, в Харькове, Сумах и Луганске прогнозируется +6+8 градусов.
"А еще завтра практически нигде не будет каких-либо серьезных осадков и даже очень много будет солнца. А если и увеличится облачность, теплый воздух она не перекроет. Единственное, что завтра капнет десертной ложечкой дегтя - сильный порывистый ветер", - говорится в прогнозе синоптика.
Уникальным завтрашний день будет еще и в том, что он будет пока что единственным таким теплым, потому что уже 25 февраля, в субботу, снова похолодает.
"В Киеве завтра, 24 февраля, также первая ласточка ощутимого тепла, которое принесет в столицу порывистый юго-западный ветер. Ближайшей ночью свежо, +2+5, а вот завтра днем ожидается +10+12 градусов. И также в Киеве уже 25 февраля снова похолодает", - рассказала Диденко.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°