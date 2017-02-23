На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +17°
В четверг на популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, в пятницу практически без осадков. На юге температура до +17°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдет дождь. Температура +6°… +16°. Завтра на этом маршруте температура до +17°, без осадков.
В Украине сегодня пройдут дожди, на юге потеплеет до +15° (карта)
На трассе Киев – Ужгород местами пройдет мокрый снег, температура в дороге +5° …+9°. В пятницу на этом маршруте также ожидаются осадки, температура до +14°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +8°, ливни. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до +13°.
В направлении Харькова пройдет дождь. Температура в дороге до +6°. 24 февраля на этом направлении местами без осадков, температура +8° …+13°.
По маршруту Киев - Черновцы местами ожидаются осадки, +6° … +12°. По данному направлению в пятницу небольшая облачность, температура до +14°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°