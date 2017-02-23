На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +17°

В четверг на популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, в пятницу практически без осадков. На юге температура до +17°.

На автодорогах Украины ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдет дождь. Температура +6°… +16°. Завтра на этом маршруте температура до +17°, без осадков.

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На трассе Киев – Ужгород местами пройдет мокрый снег, температура в дороге +5° …+9°. В пятницу на этом маршруте также ожидаются осадки, температура до +14°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +8°, ливни. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до +13°.

В направлении Харькова пройдет дождь. Температура в дороге до +6°. 24 февраля на этом направлении местами без осадков, температура +8° …+13°.

По маршруту Киев - Черновцы местами ожидаются осадки, +6° … +12°. По данному направлению в пятницу небольшая облачность, температура до +14°.

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