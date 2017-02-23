Спасатели предупреждают о паводках на западе Украины

В связи с оттепелью и снеготаянием на реках западной Украины ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.

На западе Украины существует угроза подтопления / dsns.gov.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В частности, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями.

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Также ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) - формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды. В Турковском, Дрогобычском районах Львовской области при этом возможно частичное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов.

23-24 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями.

Кроме того, ожидается ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительными подъемами уровней воды на 0,5-1,0 м.

23-24 февраля в результате снеготаяния и осадков на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях Боржавы и на участке Тисы Великий Бычков - Вилок на 1,5-2,5 м над уровнями.

В нижнем течении р. Боржава возможен начальный выход воды на заводь.

Также 23 - 26 февраля на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м. Ожидается разрушение ледовых явлений, местами ледоход.

Напомним, 23 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер.