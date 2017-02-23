Весна близко: в Полтаве расцвели пролески (фото, видео)

10:49, 23 февраля 2017
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На территории музея Владимира Короленко в конце февраля зацвели пролески.

Коло.Новости
В Полтаве зацвели подснежники / Kolo.News

Из-за памурной погоды цветы распустились не полностью, сообщает Kolo.News.

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Явление необычно тем, что вокруг еще лежит снег, а цветы расцвели на длинной дорожке, где снега уже нет. Секрет цветочного феномена в музее - теплотрасса, которая проходит как раз под поляной.

Обычно цветы здесь появляются на три-четыре недели раньше, чем в городе и в лесах.

По словам работников музея, вскоре здесь должны расцвести белые подснежники.

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