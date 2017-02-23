Весна близко: в Полтаве расцвели пролески (фото, видео)
На территории музея Владимира Короленко в конце февраля зацвели пролески.
Из-за памурной погоды цветы распустились не полностью, сообщает Kolo.News.
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Явление необычно тем, что вокруг еще лежит снег, а цветы расцвели на длинной дорожке, где снега уже нет. Секрет цветочного феномена в музее - теплотрасса, которая проходит как раз под поляной.
Обычно цветы здесь появляются на три-четыре недели раньше, чем в городе и в лесах.
По словам работников музея, вскоре здесь должны расцвести белые подснежники.
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