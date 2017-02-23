В Калифорнии из-за наводнения эвакуировали 14 тысяч человек (видео)
Из-за наводнений в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США) эвакуировали около 14 тысяч человек.
По словам местных чиновников, такого затопления в городе не было с 1997 года, передает Reuters.
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Еще 22 тысячам человек из-за стихии рекомендовано покинуть свои дома. Пока неизвестно, когда людям разрешат вернуться домой, поскольку в эти выходные в регионе снова ожидаются сильные дожди.
На данный момент нет информации о том, сколько зданий было повреждено или разрушено водой. Из-за наводнения в городе закрыли несколько автодорог.
Напомним, сильные ливни вызвали наводнения на южном побережье Испании.
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