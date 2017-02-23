В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 23 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер.

В Украине ожидается сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 23 февраля порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат, днем и в Приазовье местами 25-30 м/с и на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

Также 23 февраля на высокогорье Карпат порывы ветра 15-20 м/с, днем местами и в Запорожской, Донецкой области 25-30 м/с.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - призывают в ГСЧС.

Напомним, 23 февраля практически по всей Украине пройдут дожди. На юге до +15°.