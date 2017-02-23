В Украине объявили штормовое предупреждение

09:30, 23 февраля 2017
1055

Сегодня, 23 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер.

Фото УНИАН
В Украине ожидается сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на юге завтра потеплеет до +15°

"По данным Укргидрометцентра, 23 февраля порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат, днем и в Приазовье местами 25-30 м/с и на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

Также 23 февраля на высокогорье Карпат порывы ветра 15-20 м/с, днем местами и в Запорожской, Донецкой области 25-30 м/с.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - призывают в ГСЧС. 

Напомним, 23 февраля практически по всей Украине пройдут дожди. На юге до +15°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео) В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео)
Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем до +25° В Киеве сегодня без осадков, днем до +25°
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта)
Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
765 мм
7.0 м/с
96 %
Лента новостей