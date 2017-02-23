В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 23 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на юге завтра потеплеет до +15°
"По данным Укргидрометцентра, 23 февраля порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат, днем и в Приазовье местами 25-30 м/с и на территории Киевской области", - говорится в сообщении.
Также 23 февраля на высокогорье Карпат порывы ветра 15-20 м/с, днем местами и в Запорожской, Донецкой области 25-30 м/с.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.
"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - призывают в ГСЧС.
Напомним, 23 февраля практически по всей Украине пройдут дожди. На юге до +15°.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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