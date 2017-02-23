В Киеве сегодня днем до +6°, пройдет дождь

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 февраля, в столице пройдет дождь, днем до +6°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 17:26.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Украине пройдут дожди. На юге до +15°.

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