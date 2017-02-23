В Киеве сегодня днем до +6°, пройдет дождь

08:30, 23 февраля 2017
868

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 февраля, в столице пройдет дождь, днем до +6°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с. 

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на юге завтра потеплеет до +15°

Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 17:26. 

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Украине пройдут дожди. На юге до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео) В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео)
Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем до +25° В Киеве сегодня без осадков, днем до +25°
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
765 мм
7.0 м/с
96 %
Лента новостей