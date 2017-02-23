В Украине сегодня пройдут дожди, на юге потеплеет до +15° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 23 февраля практически по всей Украине пройдут дожди. На юге до +15°.
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 7.1 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на юге завтра потеплеет до +15°
Во Львове 23 февраля дождь, днем +8°. Ветер западный и юго-западный, свежий.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +7°. Ветер западный юго-западный, до 8.9 м/с.
В Виннице в четверг ливень. Температура днем +6°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +15°, ветер переменный, до 7.0 м/с.
В Харькове в четверг пройдет дождь, температура днем +3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Днепре сегодня ожидаются осадки. Температура +4°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе переменная облачность. Температура днем +5°, ветер юго-западный, до 8.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают дождь, температура днем +5. Ветер западный и юго-западный, до 9.2 м/с.
В Краматорске в четверг ожидаются осадки, температура +5°, ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Северодонецке сегодня пройдет дождь. Температура днем +5°. Ветер переменный, до 6.4 м/с.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запорожье+26°... +14°
-
Ивано-Франковск+18°... +11°
-
Киев+24°... +13°
-
Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+17°... +12°
-
Львов+16°... +11°
-
Николаев+24°... +14°
-
Одесса+26°... +13°
-
Полтава+23°... +14°
-
Ровно+17°... +11°
-
Симферополь+24°... +13°
-
Сумы+21°... +13°
-
Тернополь+16°... +11°
-
Харьков+24°... +14°
-
Херсон+26°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +11°
-
Черкассы+23°... +13°
-
Чернигов+23°... +13°
-
Черновцы+19°... +11°