В Украине сегодня пройдут дожди, на юге потеплеет до +15° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 23 февраля практически по всей Украине пройдут дожди. На юге до +15°.

В Украине сегодня пройдет дождь / УНИАН

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 7.1 м/с.

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Во Львове 23 февраля дождь, днем +8°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +7°. Ветер западный юго-западный, до 8.9 м/с.

В Виннице в четверг ливень. Температура днем +6°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +15°, ветер переменный, до 7.0 м/с.

Прогноз на 23 февраля / УНИАН

В Харькове в четверг пройдет дождь, температура днем +3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Днепре сегодня ожидаются осадки. Температура +4°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе переменная облачность. Температура днем +5°, ветер юго-западный, до 8.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают дождь, температура днем +5. Ветер западный и юго-западный, до 9.2 м/с.

В Краматорске в четверг ожидаются осадки, температура +5°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Северодонецке сегодня пройдет дождь. Температура днем +5°. Ветер переменный, до 6.4 м/с.

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