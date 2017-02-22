Завтра погода в Украине испортится, на запад надвигается мощный влажный массив

Завтра в Украине ожидаются "синоптические опасности", по всей территории страны сильный ветер.

Завтра по всей Украине ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru

В Карпатах и на юго-востоке - очень сильный ветер, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"На западе - тепло, до +12 градусов, поэтому подтаивать будет все очень сильно, осторожно вблизи низин и горных рек. К крайнему западу уже подходит мощный влажный массив, поэтому ближайшей ночью и утром в горах и на Закарпатье могут быть сильные осадки", - говорится в ее сообщении.

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Днем, по прогнозам синоптика, сильные осадки пройдут на Полтавщине, Черкащине, Днепропетровщине, Запорожье, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

"Запорожье и Донетчина - у вас неприятное сочетание: сильные осадки и сильнейший ветер, сложная будет погода. В Киеве завтра сильный ветер, +5, +6 градусов", - рассказала Диденко.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в течение 22-23 февраля на реках западной Украины ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.