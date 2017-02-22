Завтра погода в Украине испортится, на запад надвигается мощный влажный массив
Завтра в Украине ожидаются "синоптические опасности", по всей территории страны сильный ветер.
В Карпатах и на юго-востоке - очень сильный ветер, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"На западе - тепло, до +12 градусов, поэтому подтаивать будет все очень сильно, осторожно вблизи низин и горных рек. К крайнему западу уже подходит мощный влажный массив, поэтому ближайшей ночью и утром в горах и на Закарпатье могут быть сильные осадки", - говорится в ее сообщении.
В Украину идет потепление, но с осадками и порывистым ветром
Днем, по прогнозам синоптика, сильные осадки пройдут на Полтавщине, Черкащине, Днепропетровщине, Запорожье, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
"Запорожье и Донетчина - у вас неприятное сочетание: сильные осадки и сильнейший ветер, сложная будет погода. В Киеве завтра сильный ветер, +5, +6 градусов", - рассказала Диденко.
Ранее в ГСЧС сообщили, что в течение 22-23 февраля на реках западной Украины ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°