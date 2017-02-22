В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +6°
Согласно данным Погода УНИАН, 23 февраля в столице пройдет дождь.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером – до +3°. Ветер западный и юго-западный, до 7.1 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на юге завтра потеплеет до +15°
Солнце в столице взойдет в 06:55, а зайдет в 17:28.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 февраля, в Украине пройдут дожди, местами со снегом, днем на юге потеплеет до +15°.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 98 %
Давление: 765 мм
Ветер: 7.0 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 05:54
Закат 20:18
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