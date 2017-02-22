В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +6°

19:00, 22 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 23 февраля в столице пройдет дождь.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером – до +3°. Ветер западный и юго-западный, до 7.1 м/с. 

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на юге завтра потеплеет до +15°

Солнце в столице взойдет в 06:55, а зайдет в 17:28. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 февраля, в Украине пройдут дожди, местами со снегом, днем на юге потеплеет до +15°.

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