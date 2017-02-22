Завтра в Украине будет по-весеннему тепло, синоптики обещают до +15° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 февраля, в Украине пройдут дожди, местами со снегом, днем на юге потеплеет до +15°.

В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +1°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 7.1 м/с.

Во Львове 23 февраля ливень, ночью +5°, днем +8°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

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В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью +4°, днем +7°. Ветер западный юго-западный, до 8.9 м/с.

В Виннице в четверг ливень. Температура ночью +2°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +2°, днем +15°, ветер переменный, до 7.0 м/с.

В Харькове в четверг пройдет дождь, температура ночью -2°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Днепре завтра ожидаются осадки. Температура ночью +1°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +4°, днем +11°. Ветер юго-западный, до 8.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают дождь, температура ночью +1°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 9.2 м/с.

В Краматорске в четверг ожидаются осадки, температура ночью -2°, днем +5°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Северодонецке завтра пройдет дождь. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер переменный, до 6.4 м/с.

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