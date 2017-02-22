Завтра в Украине будет по-весеннему тепло, синоптики обещают до +15° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 февраля, в Украине пройдут дожди, местами со снегом, днем на юге потеплеет до +15°.
В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +1°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 7.1 м/с.
Во Львове 23 февраля ливень, ночью +5°, днем +8°. Ветер западный и юго-западный, свежий.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на юге завтра потеплеет до +15°
В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью +4°, днем +7°. Ветер западный юго-западный, до 8.9 м/с.
В Виннице в четверг ливень. Температура ночью +2°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +2°, днем +15°, ветер переменный, до 7.0 м/с.
В Харькове в четверг пройдет дождь, температура ночью -2°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Днепре завтра ожидаются осадки. Температура ночью +1°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +4°, днем +11°. Ветер юго-западный, до 8.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают дождь, температура ночью +1°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 9.2 м/с.
В Краматорске в четверг ожидаются осадки, температура ночью -2°, днем +5°, ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Северодонецке завтра пройдет дождь. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер переменный, до 6.4 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°