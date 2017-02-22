В Калифорнии из-за наводнения эвакуировали сотни местных жителей (фото, видео)

Из-за сильных дождей, которые обрушились на американский штат Калифорния, эвакуировали сотни местных жителей.

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Сильные дожди в штате прошли 19-22 февраля. Ожидается, что шторм ударит на севере региона и в ближайшие выходные, передает The Floodlist.

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В округе Сонома за 72 часа выпало более 230 мм осадков. В Сан-Хосе и Сан-Франциско зафиксированы рекордные показатели осадков за сутки. Спасатели эвакуировали людей, дома которых оказались затопленными.

Кроме того, из-за наводнения, вызванного дождями, в районе Сан-Хосе перекрыли около 20 автодорог.

Напомним, сильные ливни вызвали наводнения на южном побережье Испании.