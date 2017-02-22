В Калифорнии из-за наводнения эвакуировали сотни местных жителей (фото, видео)
Из-за сильных дождей, которые обрушились на американский штат Калифорния, эвакуировали сотни местных жителей.
Сильные дожди в штате прошли 19-22 февраля. Ожидается, что шторм ударит на севере региона и в ближайшие выходные, передает The Floodlist.
Наводнение накрыло Западную Австралию, есть жертвы
В округе Сонома за 72 часа выпало более 230 мм осадков. В Сан-Хосе и Сан-Франциско зафиксированы рекордные показатели осадков за сутки. Спасатели эвакуировали людей, дома которых оказались затопленными.
Кроме того, из-за наводнения, вызванного дождями, в районе Сан-Хосе перекрыли около 20 автодорог.
Напомним, сильные ливни вызвали наводнения на южном побережье Испании.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запорожье+26°... +14°
-
Ивано-Франковск+18°... +11°
-
Киев+24°... +13°
-
Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+17°... +12°
-
Львов+16°... +11°
-
Николаев+24°... +14°
-
Одесса+26°... +13°
-
Полтава+23°... +14°
-
Ровно+17°... +11°
-
Симферополь+24°... +13°
-
Сумы+21°... +13°
-
Тернополь+16°... +11°
-
Харьков+24°... +14°
-
Херсон+26°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +11°
-
Черкассы+23°... +13°
-
Чернигов+23°... +13°
-
Черновцы+19°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 98 %
Давление: 765 мм
Ветер: 7.0 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 05:54
Закат 20:18
Фаза луны:
Лента новостей