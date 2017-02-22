В Калифорнии из-за наводнения эвакуировали сотни местных жителей (фото, видео)

15:59, 22 февраля 2017
1064

Из-за сильных дождей, которые обрушились на американский штат Калифорния, эвакуировали сотни местных жителей.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сильные дожди в штате прошли 19-22 февраля. Ожидается, что шторм ударит на севере региона и в ближайшие выходные, передает The Floodlist.

Наводнение накрыло Западную Австралию, есть жертвы

В округе Сонома за 72 часа выпало более 230 мм осадков. В Сан-Хосе и Сан-Франциско зафиксированы рекордные показатели осадков за сутки. Спасатели эвакуировали людей, дома которых оказались затопленными.

Кроме того, из-за наводнения, вызванного дождями, в районе Сан-Хосе перекрыли около 20 автодорог.

Напомним, сильные ливни вызвали наводнения на южном побережье Испании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°
Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае
В Киевской области сохраняется пожарная опасность В Киевской области сохраняется пожарная опасность
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине
Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
765 мм
7.0 м/с
96 %
Лента новостей