На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на юге завтра потеплеет до +15°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди и снег. На юге температура до +15°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдет мокрый снег. Температура +4°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +15°, местами ожидаются осадки.
Сегодня Украину накроет мокрым снегом, на западе потеплеет до +10° (карта)
На трассе Киев – Ужгород пройдут дожди и снег, температура в дороге +3° …+7°. В четверг на этом маршруте пройдет дождь, температура до +8°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +4°, мокрый снег. Завтра на данном маршруте пройдет дождь и снег, температура до +8°.
В направлении Харькова пройдет мокрый снег. Температура в дороге до +3°. 23 февраля на этом направлении местами ожидаются осадки, температура +7° …+4°.
По маршруту Киев - Черновцы снег с дождем, +3° … +9°. По данному направлению в четверг также ожидаются осадки, температура до +12°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°