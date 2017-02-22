На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на юге завтра потеплеет до +15°

Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди и снег. На юге температура до +15°.

На автодорогах Укрианы ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдет мокрый снег. Температура +4°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +15°, местами ожидаются осадки.

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На трассе Киев – Ужгород пройдут дожди и снег, температура в дороге +3° …+7°. В четверг на этом маршруте пройдет дождь, температура до +8°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +4°, мокрый снег. Завтра на данном маршруте пройдет дождь и снег, температура до +8°.

В направлении Харькова пройдет мокрый снег. Температура в дороге до +3°. 23 февраля на этом направлении местами ожидаются осадки, температура +7° …+4°.

По маршруту Киев - Черновцы снег с дождем, +3° … +9°. По данному направлению в четверг также ожидаются осадки, температура до +12°.

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