В результате снегопада в Китае пострадали 50 тысяч человек

12:16, 22 февраля 2017
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Не менее 50 тысяч жителей китайской провинции Шаньси пострадали из-за сильного снегопада. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за непогоды пострадали более 5 тыс. га посевов, власти оценивают нанесенный ущебр в 30 млн юаней.

Нью-Йорк засыпало снегом (фотогалерея)

В некоторых населенных пунктах заблокированы дороги, повреждены линии связи, нарушена подача электроэнергии, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, из-за схода снежных лавин в Афганистане погибли более 100 человек.

В северных и центральных провинциях погибли не менее 54 человек. Лавины разрушили 168 домов, сотни голов скота погибли.

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