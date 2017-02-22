В результате снегопада в Китае пострадали 50 тысяч человек

Не менее 50 тысяч жителей китайской провинции Шаньси пострадали из-за сильного снегопада.

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Из-за непогоды пострадали более 5 тыс. га посевов, власти оценивают нанесенный ущебр в 30 млн юаней.

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В некоторых населенных пунктах заблокированы дороги, повреждены линии связи, нарушена подача электроэнергии, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, из-за схода снежных лавин в Афганистане погибли более 100 человек.

В северных и центральных провинциях погибли не менее 54 человек. Лавины разрушили 168 домов, сотни голов скота погибли.