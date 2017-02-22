В Киеве объявили штормовое предупреждение

В среду, 22 февраля, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве ожидается сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 22 февраля в Киеве и области порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - призывают в ГСЧС.

Напомним, в течение 22-23 февраля на реках западной Украины ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.