Из-за жары в Аргентине более 127 тысяч потребителей остались без электричества

10:31, 22 февраля 2017
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Более 127 тыс. потребителей в столице Аргентины и ее пригородах остались без света из-за чрезмерной нагрузки на электросеть, вызванной жарой.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В районе Буэнос-Айреса температура превысила 33 градуса по Цельсию, а учитывая влажность и другие показатели, жара ощущалась на 40 градусов.

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Днем потребление электроэнергии достигло отметки 25 373 МВт. Этот показатель лишь немного не дотянул до рекорда 12 февраля 2016 года - 25 380 МВт. Чтобы разгрузить сеть, энергетические компании Edesur и Edenor были вынуждены прибегнуть к превентивным отключениям электроэнергии, передает ТАСС.

Напомним, местные власти приняли решение эвакуировать жителей нескольких районов австралийского штата Новый Южный Уэльс из-за лесных пожаров.

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