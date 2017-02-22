Из-за жары в Аргентине более 127 тысяч потребителей остались без электричества
Более 127 тыс. потребителей в столице Аргентины и ее пригородах остались без света из-за чрезмерной нагрузки на электросеть, вызванной жарой.
В районе Буэнос-Айреса температура превысила 33 градуса по Цельсию, а учитывая влажность и другие показатели, жара ощущалась на 40 градусов.
Ужасная жара в Австралии: полицейский приготовил яичницу на капоте автомобиля (видео)
Днем потребление электроэнергии достигло отметки 25 373 МВт. Этот показатель лишь немного не дотянул до рекорда 12 февраля 2016 года - 25 380 МВт. Чтобы разгрузить сеть, энергетические компании Edesur и Edenor были вынуждены прибегнуть к превентивным отключениям электроэнергии, передает ТАСС.
Напомним, местные власти приняли решение эвакуировать жителей нескольких районов австралийского штата Новый Южный Уэльс из-за лесных пожаров.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запорожье+26°... +14°
-
Ивано-Франковск+18°... +11°
-
Киев+24°... +13°
-
Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+17°... +12°
-
Львов+16°... +11°
-
Николаев+24°... +14°
-
Одесса+26°... +13°
-
Полтава+23°... +14°
-
Ровно+17°... +11°
-
Симферополь+24°... +13°
-
Сумы+21°... +13°
-
Тернополь+16°... +11°
-
Харьков+24°... +14°
-
Херсон+26°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +11°
-
Черкассы+23°... +13°
-
Чернигов+23°... +13°
-
Черновцы+19°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 98 %
Давление: 765 мм
Ветер: 7.0 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 05:54
Закат 20:18
Фаза луны:
Лента новостей