Большая вода снова угрожает западной Украине: спасатели предупреждают о паводках

09:31, 22 февраля 2017
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В течение 22-23 февраля на реках западной Украины ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.

УНИАН
Спасатели предупреждают о паводках на западной Украине / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

В частности, в Турковском и Дрогобычском районах Львовской области ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) - формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды. При этом возможно частичное затопление заводей, сельхозугодий, отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов.

В течение 22-24 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями.

Кроме того, ожидается ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительными подъемами уровней воды на 0,5-1,0 м.

23-24 февраля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях Боржавы и на участке Тисы Великий Бычков - Вилок на 1,5-2,5 м над уровнями.

Напомним, в среду, 22 февраля, в Украине пройдут дожди и снег. На западе до +10°.

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