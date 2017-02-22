Большая вода снова угрожает западной Украине: спасатели предупреждают о паводках
В течение 22-23 февраля на реках западной Украины ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°
В частности, в Турковском и Дрогобычском районах Львовской области ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) - формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды. При этом возможно частичное затопление заводей, сельхозугодий, отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов.
В течение 22-24 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями.
Кроме того, ожидается ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительными подъемами уровней воды на 0,5-1,0 м.
23-24 февраля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях Боржавы и на участке Тисы Великий Бычков - Вилок на 1,5-2,5 м над уровнями.
Напомним, в среду, 22 февраля, в Украине пройдут дожди и снег. На западе до +10°.
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запорожье+26°... +14°
-
Ивано-Франковск+18°... +11°
-
Киев+24°... +13°
-
Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+17°... +12°
-
Львов+16°... +11°
-
Николаев+24°... +14°
-
Одесса+26°... +13°
-
Полтава+23°... +14°
-
Ровно+17°... +11°
-
Симферополь+24°... +13°
-
Сумы+21°... +13°
-
Тернополь+16°... +11°
-
Харьков+24°... +14°
-
Херсон+26°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +11°
-
Черкассы+23°... +13°
-
Чернигов+23°... +13°
-
Черновцы+19°... +11°