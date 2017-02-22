В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем до +3°

08:30, 22 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 февраля в столице пройдет мокрый снег, днем до +3°.

В Киеве ожидаются осадки / УНИАН
В Киеве ожидаются осадки / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с. 

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 17:26. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 февраля, в Украине пройдут дожди и снег. На западе до +10°.

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