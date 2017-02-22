Сегодня Украину накроет мокрым снегом, на западе потеплеет до +10° (карта)

08:08, 22 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 февраля, в Украине пройдут дожди и снег. На западе до +10°.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.

Во Львове 22 февраля дождь, днем +7°. Ветер юго-западный, умеренный. 

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +5°. Ветер юго-западный, до 7.4 м/с.

В Виннице в среду снег с дождем. Температура днем +2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +7°, ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с. 

Прогноз на 22 февраля / УНИАН
Прогноз на 22 февраля / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура днем +3°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +4°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Симферополе ливень. Температура днем +5°, ветер переменный, до 3.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +5. Ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

В Краматорске в среду ливень, температура +4°, ветер юго-западный, умеренный.

В Северодонецке сегодня мокрый снег. Температура днем +5°. Ветер юго-западный, до 6.9 м/с.

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