Жители Сингапура стали свидетелями редкого феномена "огненной радуги" (фото)

17:30, 21 февраля 2017
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Редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут было видно необычную радугу.

@HAMSLUMINIQ
В небе над Сингапуром была видна "огненная радуга" / HAMSLUMINIQ

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Разноцветное свечение в небе появилось в понедельник во второй половине дня.

Скорее всего это была так называемая "огненная радуга" - редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги.

После длительного ливня над Киевом раскинулась необычная двойная радуга (фото, видео)

Феномен проявляется при определённых условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе - перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.

Лучи солнечного света проходят сквозь кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.

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