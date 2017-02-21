Жители Сингапура стали свидетелями редкого феномена "огненной радуги" (фото)
Редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут было видно необычную радугу.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Разноцветное свечение в небе появилось в понедельник во второй половине дня.
Скорее всего это была так называемая "огненная радуга" - редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги.
После длительного ливня над Киевом раскинулась необычная двойная радуга (фото, видео)
Феномен проявляется при определённых условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе - перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.
Лучи солнечного света проходят сквозь кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.
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