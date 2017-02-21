В Украину идет потепление, но с осадками и порывистым ветром

22 февраля практически во всех областях Украины ожидаются осадки, местами туман, будет облачно. Далее в стране прогнозируется потепление.

В Украину идет потепление, но с осадками и ветром / alp.org.ua

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Облачно может быть во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Тернополе, Ужгороде, Луцке, Хмельницком, Ривне, словом, на западе Украины без особых осадков, но облачно. Тепло будет в западных областях, до +3+7 градусов. В Карпатах остается опасность лавин", - говорится в ее сообщении.

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Синоптик также прогнозирует туманы и облачность в центре. "Разве что на Полтавщине, в районе Днепра и Кропивницкого, или дождь, или мокрый снег", - написала Диденко.

Кроме того, на Николаевщине, Запорожье, в Крыму, на Донбассе - преимущественно дождь, в Луганске, Харькове - возможен мокрый снег. Житомир, Чернигов, Сумы - небольшой мокрый снег, дождь.

"Амплитуда температуры воздуха: ночью 0+5, местами до -1-3, днем +2+7 градусов", - обещает синоптик. В Киеве завтра будет сыро и ветрено, возможны небольшие осадки, ближайшей ночью около нуля, в течение дня +2+4 градуса.

"В Украине продолжится потепление, но в сопровождении осадков и порывистого ветра. Типична такая погода для этого сезона", - говорится в прогнозе Диденко.