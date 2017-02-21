В Украину идет потепление, но с осадками и порывистым ветром

17:20, 21 февраля 2017
3029

22 февраля практически во всех областях Украины ожидаются осадки, местами туман, будет облачно. Далее в стране прогнозируется потепление.

В Украину идет потепление, но с осадками и ветром / alp.org.ua
В Украину идет потепление, но с осадками и ветром / alp.org.ua

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Облачно может быть во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Тернополе, Ужгороде, Луцке, Хмельницком, Ривне, словом, на западе Украины без особых осадков, но облачно. Тепло будет в западных областях, до +3+7 градусов. В Карпатах остается опасность лавин", - говорится в ее сообщении.

Циклон несет в Украину резкую смену погоды

Синоптик также прогнозирует туманы и облачность в центре. "Разве что на Полтавщине, в районе Днепра и Кропивницкого, или дождь, или мокрый снег", - написала Диденко.

Кроме того, на Николаевщине, Запорожье, в Крыму, на Донбассе - преимущественно дождь, в Луганске, Харькове - возможен мокрый снег. Житомир, Чернигов, Сумы - небольшой мокрый снег, дождь.

"Амплитуда температуры воздуха: ночью 0+5, местами до -1-3, днем +2+7 градусов", - обещает синоптик. В Киеве завтра будет сыро и ветрено, возможны небольшие осадки, ближайшей ночью около нуля, в течение дня +2+4 градуса.

"В Украине продолжится потепление, но в сопровождении осадков и порывистого ветра. Типична такая погода для этого сезона", - говорится в прогнозе Диденко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео) В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео)
В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
765 мм
7.0 м/с
96 %
Лента новостей