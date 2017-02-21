В Украину идет потепление, но с осадками и порывистым ветром
22 февраля практически во всех областях Украины ожидаются осадки, местами туман, будет облачно. Далее в стране прогнозируется потепление.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Облачно может быть во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Тернополе, Ужгороде, Луцке, Хмельницком, Ривне, словом, на западе Украины без особых осадков, но облачно. Тепло будет в западных областях, до +3+7 градусов. В Карпатах остается опасность лавин", - говорится в ее сообщении.
Циклон несет в Украину резкую смену погоды
Синоптик также прогнозирует туманы и облачность в центре. "Разве что на Полтавщине, в районе Днепра и Кропивницкого, или дождь, или мокрый снег", - написала Диденко.
Кроме того, на Николаевщине, Запорожье, в Крыму, на Донбассе - преимущественно дождь, в Луганске, Харькове - возможен мокрый снег. Житомир, Чернигов, Сумы - небольшой мокрый снег, дождь.
"Амплитуда температуры воздуха: ночью 0+5, местами до -1-3, днем +2+7 градусов", - обещает синоптик. В Киеве завтра будет сыро и ветрено, возможны небольшие осадки, ближайшей ночью около нуля, в течение дня +2+4 градуса.
"В Украине продолжится потепление, но в сопровождении осадков и порывистого ветра. Типична такая погода для этого сезона", - говорится в прогнозе Диденко.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°