В Киеве завтра пройдет мокрый снег, днем до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 февраля в столице пройдет мокрый снег.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 17:26.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдут дожди и снег, днем на юге +8°.

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