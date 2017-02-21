В Киеве завтра пройдет мокрый снег, днем до +2°

19:00, 21 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 февраля в столице пройдет мокрый снег.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет мокрый снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 6.1 м/с. 

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 17:26. 

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдут дожди и снег, днем на юге +8°.

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