В Украине завтра пройдут дожди и снег, на юге до +8° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдут дожди и снег, днем на юге +8°.
В Киеве завтра пройдет мокрый снег, ночью -1°, днем +2°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.
На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°
Во Львове 22 февраля ливень, ночью +4°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, свежий.
В Луцке завтра пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью +3°, днем +5°. Ветер западный юго-западный, до 7.5 м/с.
В Виннице в среду снег с дождем. Температура ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью 0°, днем +8°, ветер переменный, до 8.3 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью -2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
В Днепре завтра мокрый снег. Температура ночью -3°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
В Симферополе ливень. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 6.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают дождь, температура ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.4 м/с.
В Краматорске в среду ожидаются осадки, температура ночью -1°, днем +3°, ветер западный и юго-западный, умеренный
В Северодонецке завтра пройдет снег с дождем. Температура ночью -1°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, до 5.3 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°