В Украине завтра пройдут дожди и снег, на юге до +8° (видеопрогноз)

18:30, 21 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдут дожди и снег, днем на юге +8°.

В Украине завтра ожидаются осадки / УНИАН
В Украине завтра ожидаются осадки / УНИАН

В Киеве завтра пройдет мокрый снег, ночью -1°, днем +2°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

Во Львове 22 февраля ливень, ночью +4°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

В Луцке завтра пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью +3°, днем +5°. Ветер западный юго-западный, до 7.5 м/с.

В Виннице в среду снег с дождем. Температура ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью 0°, днем +8°, ветер переменный, до 8.3 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Днепре завтра мокрый снег. Температура ночью -3°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Симферополе ливень. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 6.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают дождь, температура ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.4 м/с.

В Краматорске в среду ожидаются осадки, температура ночью -1°, днем +3°, ветер западный и юго-западный, умеренный

В Северодонецке завтра пройдет снег с дождем. Температура ночью -1°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, до 5.3 м/с.

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