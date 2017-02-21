На Австралию надвигается тропический циклон "Альфред"

16:02, 21 февраля 2017
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Мощный тропический циклон "Альфред" направляется к Квинсленду и Северной территории (Австралия).

Strange sounds
На Австралию надвигается тропический циклон / Strange sounds

Скорость ветра в эпицентре циклона составлет 80 км/ч с порывами до 100 км/ч, сообщает Al Jazeera.

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Циклон может принести с собой обильные осадки, синоптики предупреждают об угрозе наводнения. В некоторых районах проводится эвакуация.

В Дарвине (Северная территори) в последние дни сохраняется сухая погода, однако, ожидается, что сильные ливни обрушатся здесь к концу недели.

Отмечается, что "Альфред" в ближайшие дни утратит свою силу, но жителям плато Кимберли и западной части Австралии необходимо быть готовыми к проливным дождям.

Напомним, сильные дожди, которые обрушились на американский штат Калифорния, привели к гибели пяти человек.

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