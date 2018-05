В Техасе пронесся разрушительный торнадо (фото)

Стихия повредила более 100 зданий, в том числе начальную школу, передает The Weather Channel.

Читайте также Один человек стал жертвой снежного шторма в Нью-Йорке

Из-за шторма почти 40 тысяч потребителей остались без электроэнергии. По оценкам метеорологов, сила ветра достигала 168 км/ч.

MORE IMAGES: Garage roof punctured in a tree along with trees snapped in half all along Linda Dr, north side of SA #KSATnews #StormChaser pic.twitter.com/0hYdowxzDx