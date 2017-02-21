В Техасе пронесся разрушительный торнадо (фото)

В ночь на 20 февраля в Сан-Антонио (штат Техас, США) пронеслись шесть торнадо.

Последствия торнадо в Сан-Антонио / expressnews.com

Стихия повредила более 100 зданий, в том числе начальную школу, передает The Weather Channel.

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Из-за шторма почти 40 тысяч потребителей остались без электроэнергии. По оценкам метеорологов, сила ветра достигала 168 км/ч.

MORE IMAGES: Garage roof punctured in a tree along with trees snapped in half all along Linda Dr, north side of SA #KSATnews #StormChaser pic.twitter.com/0hYdowxzDx — Adrian Garcia (@KSATadrian) February 20, 2017

Отметим, в январе по части американского штата Техас пронесся мощный шторм, сопровождающийся сильными дождями, шквалистым ветром, градом и торнадо.