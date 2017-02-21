На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег. На западе температура до +8°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдет мокрый снег. Температура +3°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, местами ожидаются осадки.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе до +8° (карта)
На трассе Киев – Ужгород пройдут дожди и снег, температура в дороге +2° …+7°. В среду на этом маршруте пройдет дождь, температура до +8°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +7°, мокрый снег. Завтра на данном маршруте пройдет дождь и снег, температура до +5°.
В направлении Харькова мпройдет мокрый снег. Температура в дороге до +4°. 22 февраля на этом направлении местами ожидаются осадки, температура +3° …+4°.
По маршруту Киев - Черновцы снег с дождем, +2° … +6°. По данному направлению в среду также ожидаются осадки, температура до +8°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°