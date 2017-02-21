На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°

Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег. На западе температура до +8°.

На автодорогах Украины ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдет мокрый снег. Температура +3°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, местами ожидаются осадки.

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На трассе Киев – Ужгород пройдут дожди и снег, температура в дороге +2° …+7°. В среду на этом маршруте пройдет дождь, температура до +8°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +7°, мокрый снег. Завтра на данном маршруте пройдет дождь и снег, температура до +5°.

В направлении Харькова мпройдет мокрый снег. Температура в дороге до +4°. 22 февраля на этом направлении местами ожидаются осадки, температура +3° …+4°.

По маршруту Киев - Черновцы снег с дождем, +2° … +6°. По данному направлению в среду также ожидаются осадки, температура до +8°.

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