Киевлян предупреждают о сильном ветре и гололедице на дорогах

12:21, 21 февраля 2017
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Во вторник, 21 февраля, в Киеве ожидаются порыве ветра 15-20 м/с.

УНИАН
На дорогах Киева ожидается гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем температура до +4°

"21 февраля, в Киеве будет облачно с прояснениями, днем мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, однако местами днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и снег. На западе до +8°.

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