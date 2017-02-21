Из-за непогоды в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ограничили движение транспорта

В связи с ухудшением погодных условий 21 февраля временно вводится ограничение движения тяжеловесного автотранспорта в двух областях.

Из-за непогоды в двух областях ограничили движение транспорта / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укравтодор.

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В частности, в Закарпатской области с 09:00 ограничено движение большегрузных транспортных средств на участке автомобильной дороги государственного значения Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов на участке от г. Мукачево до г. Хуст.

В Ивано-Франковской области с 10:00 ограничили движение тяжеловесных транспортных средств на дорогах государственного значения при въезде в Закарпатскую область: автомобильная дорога Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов со стороны Яблуницкого перевала.

Напомним, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и снег. На западе до +8°.