В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4

10:33, 21 февраля 2017
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В понедельник, 20 февраля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Flickr, Matt Katzenberger
В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Фиджи произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 78 километрах на восток от населенного пункта Лагунас. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по информации правительства Филиппин, в результате мощного землетрясения, которое произошло 10 февраля, погибли не менее 8 человек.

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