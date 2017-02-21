На Закарпатье объявили лавинную опасность

В связи со снегопадами 21-22 февраля в горах Закарпатья ожидается значительный уровень лавинной опасности.

В горах Закарпатья ожидается значительный уровень лавинной опасности / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Гидрометцентра, 21-22 февраля в связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской области объявляется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупреждают, что 21 февраля на Закарпатье и в Карпатах пройдет сильный мокрый снег и дождь.

Напомним, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и снег. На западе до +8°.