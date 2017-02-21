В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем температура до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 февраля, в столице пройдет мокрый снег, днем до +4°.

В Киеве сегодня ожидаются осадки / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 17:25.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и снег. На западе до +8°.

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