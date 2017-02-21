Сегодня в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе до +8° (карта)

08:00, 21 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и снег. На западе до +8°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди и снег, на западе температура до +7°

Во Львове 21 февраля дождь, днем +6°. Ветер юго-западный, умеренный. 

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +5°. Ветер юго-западный, до 7.4 м/с.

В Виннице во вторник снег с дождем. Температура днем +2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +7°, ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с. 

Прогноз на 21 февраля / УНИАН
Прогноз на 21 февраля / УНИАН

В Харькове во вторник мокрый снег, температура днем +4°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Днепре сегодня пройдет дождь. Температура +3°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Симферополе ливень. Температура днем +6°, ветер переменный, до 3.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +7. Ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

В Краматорске во вторник переменная облачность, температура +6°, ветер юго-западный, умеренный.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +6°. Ветер юго-западный, до 6.9 м/с.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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