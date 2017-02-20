Циклон несет в Украину резкую смену погоды
Завтра в Украину придут дожди и сильный ветер, погода резко изменится.
Об этом на своей странице в Fаcebook написала синоптик Наталья Диденко.
На юг Украины циклон уже сегодня принес влажную погоду. А вот с северо-запада Европы, из районов Балтики и Польши в нашу страну завтра прийдет мощная полоса облаков и осадков.
Погода на неделю: в Украине практически каждый день ожидаются осадки, в четверг на юге потеплеет до +15° (карта)
"Поэтому 21 февраля в западных и северных областях пройдут умеренные дожди, местами, возможно, с мокрым снегом. Львов, Ивано-Франковск, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, а также Винница - завтра в дождях и, возможно, с мокрым снегом", - прогнозирует синоптик.
На остальной территории Украины будет преобладать влажная погода, но осадки, если и будут, то местами и небольшие. Кроме того, завтра ожидается сильный ветер.
"Температура - без особых изменений, ночью минус-плюс, днем +2+7 градусов. В Киеве завтра также ожидается увеличение облачности, дождь в комплексе с сильным юго-западным ветром", - говорится в прогнозе Диденко.
Синоптик обещает, что вся неделя будет влажной, с периодическими дождями, и сравнительно теплой.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°