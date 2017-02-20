Циклон несет в Украину резкую смену погоды

Завтра в Украину придут дожди и сильный ветер, погода резко изменится.

Завтра в Украине дожди / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Fаcebook написала синоптик Наталья Диденко.

На юг Украины циклон уже сегодня принес влажную погоду. А вот с северо-запада Европы, из районов Балтики и Польши в нашу страну завтра прийдет мощная полоса облаков и осадков.

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"Поэтому 21 февраля в западных и северных областях пройдут умеренные дожди, местами, возможно, с мокрым снегом. Львов, Ивано-Франковск, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, а также Винница - завтра в дождях и, возможно, с мокрым снегом", - прогнозирует синоптик.

На остальной территории Украины будет преобладать влажная погода, но осадки, если и будут, то местами и небольшие. Кроме того, завтра ожидается сильный ветер.

"Температура - без особых изменений, ночью минус-плюс, днем +2+7 градусов. В Киеве завтра также ожидается увеличение облачности, дождь в комплексе с сильным юго-западным ветром", - говорится в прогнозе Диденко.

Синоптик обещает, что вся неделя будет влажной, с периодическими дождями, и сравнительно теплой.