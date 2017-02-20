В Киеве завтра пройдет мокрый снег, днем до +4°

19:00, 20 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в столице пройдет мокрый снег.

В Киеве завтра ожидаются осадки / УНИАН
В Киеве завтра ожидаются осадки / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 6.7 м/с. 

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди и снег, на западе температура до +7°

Солнце в столице взойдет в 06:59, а зайдет в 17:25. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и снег, днем на юге +8°.

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