В Киеве завтра пройдет мокрый снег, днем до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в столице пройдет мокрый снег.

В Киеве завтра ожидаются осадки / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 6.7 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:59, а зайдет в 17:25.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и снег, днем на юге +8°.

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