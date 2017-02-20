Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, днем на юге до +8° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и снег, днем на юге +8°.
В Киеве завтра пройдет мокрый снег, ночью 0°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 6.7 м/с.
Во Львове 21 февраля ливень, ночью 0°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, свежий.
В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью +1°, днем +5°. Ветер юго-западный, до 3.2 м/с.
В Виннице во вторник снег с дождем. Температура ночью 0°, днем +2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +2°, днем +8°, ветер переменный, до 5.1 м/с.
В Харькове во вторник мокрый снег, температура ночью 0°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
В Днепре завтра пасмурно. Температура ночью 0°, днем +4°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе ливень. Температура ночью +1°, днем +4°. Ветер переменный, до 7.1 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью +1°, днем +6°. Ветер юго-западный, до 6.3 м/с.
В Краматорске во вторник пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°, ветер южный и юго-западный, слабый.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью 0°, днем +5°. Ветер южный и юго-западный, до 5.2 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°