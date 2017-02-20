Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, днем на юге до +8° (видеопрогноз)

18:30, 20 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и снег, днем на юге +8°.

В Укриане завтра ожидаются осадки / УНИАН
В Укриане завтра ожидаются осадки / УНИАН

В Киеве завтра пройдет мокрый снег, ночью 0°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 6.7 м/с.

Во Львове 21 февраля ливень, ночью 0°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью +1°, днем +5°. Ветер юго-западный, до 3.2 м/с.

В Виннице во вторник снег с дождем. Температура ночью 0°, днем +2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +2°, днем +8°, ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Харькове во вторник мокрый снег, температура ночью 0°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Днепре завтра пасмурно. Температура ночью 0°, днем +4°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе ливень. Температура ночью +1°, днем +4°. Ветер переменный, до 7.1 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью +1°, днем +6°. Ветер юго-западный, до 6.3 м/с.

В Краматорске во вторник пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°, ветер южный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью 0°, днем +5°. Ветер южный и юго-западный, до 5.2 м/с.

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