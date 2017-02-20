Жертвами шторма в Калифорнии стали пять человек (фото)

16:00, 20 февраля 2017
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Сильные дожди, которые обрушились на американский штат Калифорния, привели к гибели пяти человек.

Шторм в Калифорнии / Reuters
Шторм в Калифорнии / Reuters

Ожидается, что на этой неделе выпадет больше осадков, которые могут привести к наводнениям, передает CNN.

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Шторм в штате начался в субботу, 18 февраля. Ожидается, что в эту среду в некоторых районах может выпасть до 25 см осадков.

Местных жителей просят быть готовыми к наводнению и возможной эвакуации.

Последствия шторма в Калифорнии / Reuters
Последствия шторма в Калифорнии / Reuters

Напомним, рекордные дожди, которые обрушились на штат Западная Австралия, уничтожили посевы и разрушили многие объекты инфраструктуры.

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