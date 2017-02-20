Ливни затопили южное побережье Испании

Сильные ливни вызвали наводнения на южном побережье Испании.

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Из-за непогоды в популярном среди туристов городе Малага подтоплены жилые дома, офисные помещения и школы, заблокирован уличное движение, сообщает ТСН.

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За последние сутки в спасательные службы поступило 200 сообщений о ДТП, авариях и других инцидентах, вызванных наводнением.

Информации о жертвах пока не поступало. Местная власть призвала людей сохранять спокойствие и не выходить на улицы без крайней необходимости.

Напомним, наводнение в Перу за несколько дней разрушило более 1800 домов. Один человек погиб, более 60 тысяч пострадали.