Ливни затопили южное побережье Испании

14:33, 20 февраля 2017
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Сильные ливни вызвали наводнения на южном побережье Испании.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за непогоды в популярном среди туристов городе Малага подтоплены жилые дома, офисные помещения и школы, заблокирован уличное движение, сообщает ТСН.

Наводнение накрыло Западную Австралию, есть жертвы

За последние сутки в спасательные службы поступило 200 сообщений о ДТП, авариях и других инцидентах, вызванных наводнением.

Информации о жертвах пока не поступало. Местная власть призвала людей сохранять спокойствие и не выходить на улицы без крайней необходимости.

Напомним, наводнение в Перу за несколько дней разрушило более 1800 домов. Один человек погиб, более 60 тысяч пострадали.

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