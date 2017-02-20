На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди и снег, на западе температура до +7°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег. На западе температура до +7°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдет мокрый снег. Температура +3°… +6°. Завтра на этом маршруте температура до +6°, ожидаются осадки.
Погода на неделю: в Украине практически каждый день ожидаются осадки, в четверг на юге потеплеет до +15° (карта)
На трассе Киев – Ужгород без осадков, температура в дороге +1° …+3°. Во вторник на этом маршруте пройдет дождь, температура до +7°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +7°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте местами пройдет мокрый снег, температура до +6°.
В направлении Харькова переменная облачность. Температура в дороге до +4°. 21 февраля на этом направлении мокрый снег, температура +2°… +4°.
По маршруту Киев – Черновцы небольшая облачность, +2° … +4°. По данному направлению во вторник пройдут дожди и снег, температура до +6°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°