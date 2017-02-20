На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди и снег, на западе температура до +7°

13:00, 20 февраля 2017
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег. На западе температура до +7°.

УНИАН
На автодорогах Украины ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдет мокрый снег. Температура +3°… +6°. Завтра на этом маршруте температура до +6°, ожидаются осадки.

Погода на неделю: в Украине практически каждый день ожидаются осадки, в четверг на юге потеплеет до +15° (карта)

На трассе Киев – Ужгород без осадков, температура в дороге +1° …+3°. Во вторник на этом маршруте пройдет дождь, температура до +7°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +7°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте местами пройдет мокрый снег, температура до +6°.

В направлении Харькова переменная облачность. Температура в дороге до +4°. 21 февраля на этом направлении мокрый снег, температура +2°… +4°.

По маршруту Киев – Черновцы небольшая облачность, +2° … +4°. По данному направлению во вторник пройдут дожди и снег, температура до +6°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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