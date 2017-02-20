За сутки в Афганистане из-за снегопада и мороза погибли 14 человек

12:16, 20 февраля 2017
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Жертвами снегопадов и морозов на севере Афганистана стали 14 человек, в том числе двое детей. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

С утра 18 февраля десять человек погибли из-за снегопадов и морозов в провинциях Джаузджан и Сари-Пуль, еще четыре человека стали жертвами стихии в провинции Бадахшан, передает Xinhua со ссылкой на официальные источники Афганистана.

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Всего за последние две недели в стране в результате снегопадов и морозов погибло более 150 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что лавины в Афганистане разрушили 168 домов, также погибли сотни голов скота.

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