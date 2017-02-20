Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

Сегодня, 20 февраля, на дорогах столицы ожидается гололедица.

Жителей Киева предупреждают о гололедице / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"20 февраля в Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, в течение 20-23 февраля в связи с оттепелью и снеготаянием на реках западной Украины ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м.