Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

11:37, 20 февраля 2017
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Сегодня, 20 февраля, на дорогах столицы ожидается гололедица.

Фото УНИАН
Жителей Киева предупреждают о гололедице / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода на неделю: в Украине практически каждый день ожидаются осадки, в четверг на юге потеплеет до +15° (карта)

"20 февраля в Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, в течение 20-23 февраля в связи с оттепелью и снеготаянием на реках западной Украины ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м.

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