Погода на неделю: в Украине практически каждый день ожидаются осадки, в четверг на юге потеплеет до +15° (карта)

На этой неделе в Украине практически каждый день будут идти дожди и снег. Ближе к выходным на юге потеплеет до +15°.

На этой неделе в Украине ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +10°. В восточных областях температура до +5°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +5°. На севере днем до +4°, в западных регионах до +8°.

Прогноз на 20 февраля / УНИАН

Во вторник, 21 февраля, в Украине пройдет дожди и снег. Днем на западе страны потеплеет до +8°.

Прогноз на 21 февраля / УНИАН

В среду, 22 февраля, в большинстве регионов ожидаются осадки. В Харьковской области ночью столбик термометра опустится до -5°. Днем на западе до +8°.

Прогноз на 22 февраля / УНИАН

В четверг в Украине пройдут дожди и мокрый снег. Ночью по стране 0°...+7°, днем на юге до +15°.

Прогноз на 23 февраля / УНИАН

В пятницу на западе и севере пройдут дожди. На юге температура днем до +15°, в остальных регионах +6°...+13°.

Прогноз на 24 февраля / УНИАН

25 и 26 февраля в Украине местами ожидаются осадки и немного похолодает. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -6°, на остальной территории -5°..-2°. Днем температура по стране +1°...+12°. В воскресенье ночью на востоке до -6°, днем в Украине +1°...+6°.

Прогноз на 25 февраля / УНИАН

Прогноз на 26 февраля / УНИАН

Народный прогноз

20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. В народе верили: если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы. 21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

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22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март. 23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы.

25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю. 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

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