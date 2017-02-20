Спасатели предупреждают о подъеме уровней воды на реках западной Украины

В течение 20-23 февраля в связи с оттепелью и снеготаянием на реках западной Украины ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м.

Спасатели предупреждают о подъеме уровней воды на реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"20-23 февраля в связи с оттепелью и снеготаянием на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) - формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды. В Турковском, Дрогобычском районах Львовской области при этом возможно частичное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов.

Напомним, рекордные дожди, которые обрушились на штат Западная Австралия, уничтожили посевы и разрушили много объектов инфраструктуры.