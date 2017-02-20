В Киеве сегодня днем до +4°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в столице без осадков, днем до +4°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +3°. Ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 17:23.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 февраля, в Украине практически без осадков. На юге до +8°.

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