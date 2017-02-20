Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, на юге до +8° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 февраля, в Украине практически без осадков. На юге до +8°.
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.
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Во Львове 20 февраля пройдет мокрый снег, днем +6°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Луцке без сегодня снег с дождем. Температура воздуха +3°. Ветер юго-западный, до 7.4 м/с.
В Виннице в понедельник переменная облачность. Температура днем +5°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +4°, ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с.
В Харькове в понедельник без осадков, температура днем +3°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Днепре сегодня переменная облачность. Температура +3°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Симферополе ливень. Температура днем +8°, ветер переменный, до 3.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.
В Краматорске в понедельник переменная облачность, температура +4°, ветер юго-западный, умеренный.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +3°. Ветер юго-западный, до 6.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°