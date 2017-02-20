Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, на юге до +8° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 февраля, в Украине практически без осадков. На юге до +8°.

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В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.

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Во Львове 20 февраля пройдет мокрый снег, днем +6°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Луцке без сегодня снег с дождем. Температура воздуха +3°. Ветер юго-западный, до 7.4 м/с.

В Виннице в понедельник переменная облачность. Температура днем +5°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +4°, ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с.

Прогноз на 20 февраля / УНИАН

В Харькове в понедельник без осадков, температура днем +3°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Днепре сегодня переменная облачность. Температура +3°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Симферополе ливень. Температура днем +8°, ветер переменный, до 3.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

В Краматорске в понедельник переменная облачность, температура +4°, ветер юго-западный, умеренный.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +3°. Ветер юго-западный, до 6.9 м/с.

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