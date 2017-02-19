На западе Украины из-за потепления ожидается повышение уровня воды и лавинная опасность

13:41, 19 февраля 2017
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В ближайшие дни из-за потепления ожидается повышение уровня воды в реках ряда западных областей, а также лавинная опасность в Карпатах.

Ожидается разрушение ледовых явлений и ледоход / rewalls.com
Ожидается разрушение ледовых явлений и ледоход / rewalls.com

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 20-23 февраля в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

"Ожидается разрушения ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) - формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды, в Турковском и Дрогобычском районах Львовской области, при этом возможно частичное затопление заводей, с/х угодий, отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что 17-19 февраля, в связи с оттепелью, в горах восточной части Закарпатской области объявляется значительная (3 уровень) лавинная опасность.

"ГСЧС обращается к гражданам с просьбой по возможности не выходить в горы", - отмечается в сообщении.

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