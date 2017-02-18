Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни

09:36, 18 февраля 2017
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В субботу, 18 февраля, в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица.

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве 18-22 февраля / Фото УНИАН
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве 18-22 февраля / Фото УНИАН

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла, передает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украину идет кратковременное похолодание, за ним - настоящее тепло - синоптик

19-20 февраля в Киеве ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

21 февраля в столице прогнозируется умеренный, а 22 февраля небольшой мокрый снег и дождь. Температура 21 февраля ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла; 22 февраля ночью и днем около 0°.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине на выходных по всей территории установится плюсовая температура воздуха.

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