В Карпатах 17-19 февраля ожидается лавинная опасность

В связи с оттепелью в Карпатах 17-19 февраля ожидается значительная лавинная опасность.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на юге температура до +6°

"По данным Гидрометцентра, 17-19 февраля, в связи с оттепелью в горах восточной части Закарпатской области объявляется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не выходить в горы.

Напомним, в субботу в Украине местами пройдет мокрый снег, в воскресенье без осадков. На юге потеплеет до +9°.