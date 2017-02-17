В Карпатах 17-19 февраля ожидается лавинная опасность
В связи с оттепелью в Карпатах 17-19 февраля ожидается значительная лавинная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на юге температура до +6°
"По данным Гидрометцентра, 17-19 февраля, в связи с оттепелью в горах восточной части Закарпатской области объявляется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.
Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не выходить в горы.
Напомним, в субботу в Украине местами пройдет мокрый снег, в воскресенье без осадков. На юге потеплеет до +9°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запорожье+26°... +14°
-
Ивано-Франковск+18°... +11°
-
Киев+24°... +13°
-
Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+17°... +12°
-
Львов+16°... +11°
-
Николаев+24°... +14°
-
Одесса+26°... +13°
-
Полтава+23°... +14°
-
Ровно+17°... +11°
-
Симферополь+24°... +13°
-
Сумы+21°... +13°
-
Тернополь+16°... +11°
-
Харьков+24°... +14°
-
Херсон+26°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +11°
-
Черкассы+23°... +13°
-
Чернигов+23°... +13°
-
Черновцы+19°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 98 %
Давление: 765 мм
Ветер: 7.0 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 05:54
Закат 20:18
Фаза луны:
Лента новостей