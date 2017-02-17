В четверг, 16 февраля, у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,1.

У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах на северо-восток от острова Ндои. Очаг землетрясения залегал на глубине 587 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по информации правительства Филиппин, в результате мощного землетрясения, которое произошло 10 февраля, погибли не менее 8 человек.