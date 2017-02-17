У берегов Фиджи произошло землетрясение

15:32, 17 февраля 2017
886

В четверг, 16 февраля, у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах на северо-восток от острова Ндои. Очаг землетрясения залегал на глубине 587 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по информации правительства Филиппин, в результате мощного землетрясения, которое произошло 10 февраля, погибли не менее 8 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В России в мае выпал снег (фото, видео) В России в мае выпал снег (фото, видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае
В Киевской области сохраняется пожарная опасность В Киевской области сохраняется пожарная опасность
Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем до +25° В Киеве сегодня без осадков, днем до +25°
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
765 мм
7.0 м/с
96 %
Лента новостей