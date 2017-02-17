Львовские спасатели предупредили об угрозе подтопления из-за оттепели

На Львовщине из-за оттепели ожидают подъем уровня воды, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход на участках русел с нарушенной пропускной способностью / flickr.com/photos/pixelrn

Так, по данным Укргидрометцентра, 20 - 23 февраля, в связи с оттепелью и снеготаянием, на реках бассейнов Сяна, Днестра, Западного Буга (Львовская область) ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м.

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Кроме того, как отмечается, ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) - формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды, в Турковском, Дрогобычском районах Львовской области, при этом возможно частичное затопление заводей, сельхозугодий, отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов.

Напомним, ранее стремительный ледоход начался на реках Закарпатья.