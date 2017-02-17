На выходных по всей Украине воцарится тепло - синоптик

В Украине на выходных везде установится плюсовая температура воздуха.

На выходных в Украине потеплеет / alp.org.ua

В течение дня по всей территории Украины ожидается 1-5 градусов тепла и в субботу, и в воскресенье, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Традиционно Закарпатье и южная часть могут показать высшие градуса, до +5+7. Ночи, конечно, еще с морозом, однако незначительным, 0-5 градусов мороза, в ночь на субботу в Харькове, Луганске, Донецке до-6-8 градусов", - говорится в ее сообщении.

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По прогнозам синоптика, в Карпатах ожидается +1+3 градуса, поэтому существует угроза лавин и оползней.

В столице на выходных ночью -1-3, днем +1+3, в субботу небольшие осадки, в воскресенье преимущественно сухо.

"Наконец, и это очень радостно, эти кусачие и жгучие морозы от нас отстанут и везде в Украине установится плюсовая температура воздуха", - отметила Диденко.

Ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что 23 февраля дневная температура на территории страны может подняться до 13° тепла.